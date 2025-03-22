وزير الخارجية البريطاني: يجب استعادة وقف إطلاق النار في غزة فوراً

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي، قال لامي "استئناف الضربات الإسرائيلية على غزة يمثل خطوة كبيرة إلى الوراء، وأن المملكة المتحدة، إلى جانب فرنسا وألمانيا، تدعو بشكل عاجل إلى استعادة وقف إطلاق النار".
وأكد الوزير البريطاني ضرورة انخراط جميع الأطراف مجدداً في المفاوضات لضمان سلام دائم، مع الإفراج عن جميع المحتجزين.
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