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وزير الخارجية البريطاني: يجب استعادة وقف إطلاق النار في غزة فوراً

وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد لامي
وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد لامي
 
السبت، 22-03-2025 09:22 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم السبت، إن استئناف الضربات الإسرائيلية على غزة يمثل خطوة كبيرة إلى الوراء، مشدداً على ضرورة العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار.

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وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي، قال لامي "استئناف الضربات الإسرائيلية على غزة يمثل خطوة كبيرة إلى الوراء، وأن المملكة المتحدة، إلى جانب فرنسا وألمانيا، تدعو بشكل عاجل إلى استعادة وقف إطلاق النار".


وأكد الوزير البريطاني ضرورة انخراط جميع الأطراف مجدداً في المفاوضات لضمان سلام دائم، مع الإفراج عن جميع المحتجزين.

 
 
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