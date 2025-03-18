وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيستخدم قوة لم تعرفها حماس من قبل

وقال كاتس في بيان نشره موقع "يديعوت أحرونوت": "عدنا الليلة إلى القتال في غزة في ظل رفض حماس الإفراج عن الأسرى لديها وتهديداتها باستهداف جنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمجتمعات الإسرائيلية".
وأضاف "إذا لم تُفرج حماس عن جميع الرهائن، فستُفتح أبواب الجحيم في غزة، وسيواجه مقاتلو حماس جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة لم يعرفوها من قبل".
وختم قائلا: "لن نتوقف عن القتال حتى عودة جميع الأسرى إلى ديارهم وتحقيق جميع أهداف الحرب."
من جانبها، اتهمت حركة "حماس" نتنياهو بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من جميع التزاماته.
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