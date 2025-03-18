وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف عن القتال والجيش سيستخدم قوة لم تعرفها حماس من قبل

وأضاف "إذا لم تُفرج حماس عن جميع الرهائن، فستُفتح أبواب الجحيم في غزة، وستواجه حماس جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة لم يعرفوها من قبل".
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