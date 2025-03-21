الجمعة 2025-03-21 02:40 م
 

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجيش بالسيطرة على مساحات إضافية في غزة

دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع غزة
دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع غزة
 
الجمعة، 21-03-2025 01:40 م
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه أمر الجيش بـ"السيطرة" على مساحات إضافية في قطاع غزة، محذّرا من احتمال ضمّها ما لم تفرج حركة حماس عن المحتجزين.اضافة اعلان


وقال كاتس في بيان "لقد أمرت (الجيش) بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة... كلما رفضت حماس الإفراج عن المحتجزين، خسرت المزيد من الأراضي التي سيتمّ ضمها من قبل إسرائيل"، مهددا بـ"الاحتلال الدائم... للمناطق العازلة" داخل القطاع.

وأضاف: "نستخدم كل وسائل الضغط العسكري والمدني بما في ذلك إجلاء سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة ترامب للنقل الطوعي".
 
 
gnews

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