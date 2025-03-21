وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجيش بالسيطرة على مساحات إضافية في غزة

وقال كاتس في بيان "لقد أمرت (الجيش) بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة... كلما رفضت حماس الإفراج عن المحتجزين، خسرت المزيد من الأراضي التي سيتمّ ضمها من قبل إسرائيل"، مهددا بـ"الاحتلال الدائم... للمناطق العازلة" داخل القطاع.
وأضاف: "نستخدم كل وسائل الضغط العسكري والمدني بما في ذلك إجلاء سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة ترامب للنقل الطوعي".
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