وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر نظيره الأمريكي على رفع الحظر عن شحنات الأسلحة

وبحسب بيان صادر عن مكتب كاتس، فقد هنأ الأخير نظيره الأمريكي هيجسيث على توليه المنصب، و"شكره على التزام الولايات المتحدة وجهودها للعمل من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى".
وجاء في البيان: "ناقش الجانبان تعزيز التعاون الأمني بين البلدين وتعزيز المصالح المشتركة، في ضوء إنجازات إسرائيل في الحملة ضد إيران ووكلائها"، مشيرا إلى أنهما قررا "الحفاظ على الاتصال المباشر والاجتماع قريبا".
وكان وزير الدفاع الأمريكي السابق لويد أوستن، كشف في مايو 2024 أن قرار بايدن تعليق شحنة ذخائر شديدة الانفجار إلى إسرائيل اتخذ في سياق خطط إسرائيل شن هجوم في رفح تعارضه واشنطن من دون ضمانات جديدة على حماية المدنيين.
وقبل أيام، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الحظر الذي فرضته إدارة بايدن على شحنة قنابل من زنة 2000 رطل لإسرائيل وتشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84.
روسيا اليوم
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