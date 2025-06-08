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وزير جيش الاحتلال يصدر تعليمات لمنع وصول سفينة أسطول الحرية إلى غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 08-06-2025 03:31 م
الوكيل الإخباري-   نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس القول الأحد إنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك لمنع وصول سفينة تابعة لمنظمة "تحالف أسطول الحرية" الدولية غير الربحية إلى قطاع غزة.اضافة اعلان


وانطلقت السفينة "مادلين" في الأول من حزيران 2025 من ميناء كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية بالبحر المتوسط، متوجهة إلى قطاع غزة، ومحملة بالمساعدات الإنسانية ومدافعين دوليين عن حقوق الإنسان، متحدية الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين.

والسفينة "مادلين" هي السفينة الـ 36 ضمن تحالف أسطول الحرية، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام، وتحمل على متنها 12 ناشطا من جنسيات متعددة، إضافة إلى مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والمعدات الطبية.
 
gnews

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