وزير خارجية مصر: وقف إطلاق النار بغزة الأساس لوقف التصعيد

الوكيل الإخباري- أكد وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، "استمرار السعي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة باعتباره هو الأساس لوقف التصعيد وتخفيف حدة التوتر".



وقال في تصريح أدلى به بعد اجتماعين عقدهما في بيروت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "مصر متضامنة مع لبنان ونحن نؤكد أيضا أن أمن واستقرار لبنان هو مصلحة مصرية في المقام الأول، وهو أيضا مصلحة عربية نعمل على صيانتها ونحرص أيضا للمحافظة عليها".



وأضاف: "يجب وقف التصعيد وعدم جر المنطقة إلى أتون حرب إقليمية شاملة، ومصر تبذل كل جهد ممكن لوقف هذا التصعيد والعمل قدر الإمكان وبأسرع وقت للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع".



وأشار إلى "أن الجذر الحقيقي للصراع في المنطقة، هو القضية الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".