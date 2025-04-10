وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن مقترح جديد لتبادل الأسرى

وقالت القناة الإسرائيلية نقلا عن مصدر بالمجلس الوزاري المصغر إن مقترح اتفاق التبادل الجديد قد يؤدي للإفرج عن 5 أسرى إسرائيليين.
كما نقلت القناة عن مصدر -لم تسمه- القول إن المقترح الجديد جدي، وإن إسرائيل مستعدة للتصديق عليه.
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