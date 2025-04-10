الخميس 2025-04-10 10:58 م
 

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن مقترح جديد لتبادل الأسرى

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 10-04-2025 09:44 م
الوكيل الإخباري-   قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إنه تم إطلاع وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر على أن هناك مقترحا جديا لصفقة تبادل للأسرى تجري بلورته.اضافة اعلان


وقالت القناة الإسرائيلية نقلا عن مصدر بالمجلس الوزاري المصغر إن مقترح اتفاق التبادل الجديد قد يؤدي للإفرج عن 5 أسرى إسرائيليين.

كما نقلت القناة عن مصدر -لم تسمه- القول إن المقترح الجديد جدي، وإن إسرائيل مستعدة للتصديق عليه.
 
gnews

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