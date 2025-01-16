وسائل إعلام : الخلافات حول الصفقة حُلت

بدورها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وكذلك الحكومة -بكامل هيئتها- سيجتمعان غدا الجمعة لإقرار الصفقة.
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