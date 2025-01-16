 
الخميس 2025-01-16 09:21 م
 

وسائل إعلام : الخلافات حول الصفقة حُلت

غزة
غزة
الخميس، 16-01-2025 08:00 م
الوكيل الإخباري-    نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى قد حُلت، وأن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ.اضافة اعلان


بدورها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وكذلك الحكومة -بكامل هيئتها- سيجتمعان غدا الجمعة لإقرار الصفقة.
 
gnews

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