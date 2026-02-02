وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة

وأشارت إلى أن مستشفيات شمالي سيناء ستكون الوجهة الأولى للجرحى والمرضى الفلسطينيين المغادرين من القطاع إلى مصر.
وفي وقت سابق، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية إنّه من المتوقع فتح معبر رفح بالاتجاهين أمام حركة الأفراد يوم الاثنين، وهو ما أكده أيضًا رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية علي شعث.
وأوضحت وحدة التنسيق أنه "سيبدأ المرور الفعلي للسكان في كلا الاتجاهين عند الانتهاء من الاستعدادات"، ولم تأتِ الوحدة على ذكر مرور المساعدات.
وأعادت إسرائيل فتح معبر رفح جزئيًا، الأحد، على أن يقتصر العبور على الأفراد وتحت رقابة مشددة، فيما تطالب المنظمات الإنسانية بفتحه دون عوائق لإيصال المساعدات إلى القطاع المدمّر والمحاصر.
