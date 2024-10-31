وصول سفينة إماراتية تحمل 5000 طن مساعدات إنسانية الى قطاع غزة

وأكدت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية أن السفينة تحمل 5112 طناً من المساعدات، تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد إيواء، إضافة إلى خمس سيارات إسعاف. وقد أسهم في تجهيز المساعدات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مما رفع إجمالي المساعدات المقدمة إلى غزة لأكثر من 34 ألف طن حتى الآن.
وأطلقت دولة الإمارات في إطار عملية “الفارس الشهم 3” مبادرات متعددة، بما فيها إنشاء مستشفيين ميدانيين، أحدهما داخل قطاع غزة والآخر مستشفى عائم قبالة ساحل العريش. كما تم إنشاء خمسة مخابز أوتوماتيكية وتوفير الطحين لثمانية مخابز قائمة في غزة، إضافة إلى إقامة ست محطات تحلية تنتج مليوني غالون من المياه يومياً، يستفيد منها أكثر من 600 ألف شخص.
كما ونفذت الإمارات أيضاً 53 إسقاطاً جوياً ناجحاً للمساعدات على المناطق المعزولة في غزة، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها 3623 طناً ضمن “عملية طيور الخير الإنسانية”. وتستمر الإمارات في تكثيف جهودها بحراً وبراً وجواً لضمان وصول وتوزيع المساعدات الإغاثية، تأكيداً على التزامها التاريخي والثابت بدعم الشعب الفلسطيني، وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة عنه.
-
أخبار متعلقة
-
بشكل مكثف .. اقتحامات المستوطنين للأقصى لا تتوقف
-
الاحتلال يهدم مكتب "الاونروا" في مخيم نور شمس شرق طولكرم
-
الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة بينهم أطفال
-
احتراق مخزن أدوية ومستلزمات طبية في مستشفى كمال عدوان بقصف للاحتلال
-
شهيدان بغارة إسرائيلية على مخيم نور شمس
-
الاحتلال يداهم عددا من المنازل في الزاوية غرب سلفيت
-
القسام تنعى قياديا بطولكرم والشاباك يتبنى اغتياله
-
صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وجوارها