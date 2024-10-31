وصول سفينة إماراتية تحمل 5000 طن مساعدات إنسانية الى قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أرسلت الإمارات سفينة مساعدات إنسانية خامسة عبر ميناء الحمرية في دبي باتجاه ميناء العريش المصري، وذلك استجابةً للاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني، وضمن عملية “الفارس الشهم 3” الإغاثية. وتحمل السفينة على متنها أكثر من 5000 طن من المساعدات، تشمل مواد غذائية وطبية وسيارات إسعاف لدعم الجهود الإنسانية في غزة. اضافة اعلان





وأكدت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية أن السفينة تحمل 5112 طناً من المساعدات، تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد إيواء، إضافة إلى خمس سيارات إسعاف. وقد أسهم في تجهيز المساعدات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مما رفع إجمالي المساعدات المقدمة إلى غزة لأكثر من 34 ألف طن حتى الآن.



وأطلقت دولة الإمارات في إطار عملية “الفارس الشهم 3” مبادرات متعددة، بما فيها إنشاء مستشفيين ميدانيين، أحدهما داخل قطاع غزة والآخر مستشفى عائم قبالة ساحل العريش. كما تم إنشاء خمسة مخابز أوتوماتيكية وتوفير الطحين لثمانية مخابز قائمة في غزة، إضافة إلى إقامة ست محطات تحلية تنتج مليوني غالون من المياه يومياً، يستفيد منها أكثر من 600 ألف شخص.



كما ونفذت الإمارات أيضاً 53 إسقاطاً جوياً ناجحاً للمساعدات على المناطق المعزولة في غزة، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها 3623 طناً ضمن “عملية طيور الخير الإنسانية”. وتستمر الإمارات في تكثيف جهودها بحراً وبراً وجواً لضمان وصول وتوزيع المساعدات الإغاثية، تأكيداً على التزامها التاريخي والثابت بدعم الشعب الفلسطيني، وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة عنه.



