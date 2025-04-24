الخميس 2025-04-24 11:24 ص
 

وصول طائرة مساعدات إنسانية من بولندا إلى الأردن تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة

طائرة المساعدات الإنسانية
طائرة المساعدات الإنسانية
 
الخميس، 24-04-2025 10:16 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الخميس، عن وصول طائرة مساعدات إنسانية من بولندا محملة بأدوية ومستلزمات الأطفال والبطانيات.اضافة اعلان


وقالت الهيئة عبر صفحتها على منصة "إكس" إنها ستنقل المساعدات إلى قطاع غزة ضمن الجسر الإنساني الإغاثي المستمر.
 
gnews

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