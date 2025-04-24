وصول طائرة مساعدات إنسانية من بولندا إلى الأردن تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة

وقالت الهيئة عبر صفحتها على منصة "إكس" إنها ستنقل المساعدات إلى قطاع غزة ضمن الجسر الإنساني الإغاثي المستمر.
بحضور السفير البولندي في عمّان، وصلت طائرة مساعدات إنسانية من بولندا محمّلة بـما يقارب الطن من الأدوية، مستلزمات الأطفال، والبطانيات.وصول طائرة مساعدات من بولندا إلى الأردن تحمل طنًا من الأدوية ومستلزمات الأطفال والبطانيات، تمهيدًا لنقلها إلى غزة ضمن الجسر الإغاثي المستمر #سوشال_الوكيل #الاردن #غزة_تحت_القصف #غزة pic.twitter.com/EyRXrHQECu— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 24, 2025
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