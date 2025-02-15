وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله.

الوكيل الإخباري- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن عدد من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى في صفقة وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

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