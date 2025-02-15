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وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله

وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله.
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله.
السبت، 15-02-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-   أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن عدد من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى في صفقة وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

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ووصل عدد من الأسرى الفلسطينيين عبر حافلات الصليب الأحمر من سجن عوفر إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

 
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