وصول وفد التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة

الوكيل الإخباري - أفاد موقع "واينت" العبري اليوم الأحد بوصول وفد إسرائيلي إلى الدوحة، لإجراء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".



وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن تجري المفاوضات في إطار "المحادثات المباشرة" التي اقترحها المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف فيتكوف بين إسرائيل والوسطاء.

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وقبل أيام قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، إن المفاوضات التي ستجري في العاصمة القطرية الدوحة ستتناول نتائج المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مقتنع بالمرحلة الثالثة التي تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة.



ووفقا لتصريحات أدلى بها ويتكوف، ومستشار الأمن القومي مايك والتز للصحفيين من حديقة البيت الأبيض، فإن ترامب ليس مقتنعا بأن تستغرق إعادة إعمار القطاع خمس سنوات كما هو منصوص عليه في الاتفاق.