وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة

الوكيل الإخباري- وصل، الأحد، 12 أسيرا فلسطينيا محررا، من بينهم أسيرة واحدة، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، عبر طواقم الصليب الأحمر، قادمين من معبر كرم أبو سالم.

اضافة اعلان