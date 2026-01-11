وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة

وأفادت مصادر طبية بأن الأسرى المحررين وصلوا لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.
-
أخبار متعلقة
-
4 شهداء و6 مصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ فجر الأحد
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
-
شهيدان برصاص وقصف الاحتلال في غزة
-
الاحتلال يناقش الاثنين المصادقة على مخططين استيطانيين في الشيخ جراح ومطار القدس
-
استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل
-
الاحتلال يواصل خروقاته بغارات وقصف مدفعي على قطاع غزة
-
الأونروا: الأطفال في قطاع غزة يعيشون ظروفا مزرية
-
الاحتلال يفجر عربات مفخخة شمال قطاع غزة