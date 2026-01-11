الأحد 2026-01-11 11:13 م

وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة

الأحد، 11-01-2026 10:20 م

الوكيل الإخباري-   وصل، الأحد، 12 أسيرا فلسطينيا محررا، من بينهم أسيرة واحدة، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، عبر طواقم الصليب الأحمر، قادمين من معبر كرم أبو سالم.

وأفادت مصادر طبية بأن الأسرى المحررين وصلوا لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

 
 


فلسطين وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة

