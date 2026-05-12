وفاة أسير فلسطيني متأثرًا بإصابته بعد اعتقاله في سلفيت

10:52 ص

الوكيل الإخباري- استُشهد الأسير الفلسطيني قصي إبراهيم علي ريان (29 عامًا) من بلدة قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد نحو شهر على اعتقاله عقب إصابته برصاص مستوطن إسرائيلي. اضافة اعلان





وأفاد نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ريان، وهو أب لطفلة، في 15 نيسان الماضي، بعد إصابته برصاص مستوطن في منطقة وادي عباس قرب بلدة دير استيا، قبل أن يُعلن اليوم عن استشهاده في مستشفى "بلينسون" الإسرائيلي متأثرًا بجروحه الخطيرة.



وبحسب البيان، فإن الاحتلال ادّعى عند اعتقال ريان أنه حاول تنفيذ عملية طعن، وجرى تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام، وفي حينه طالب المحامي بتقديم توضيحات كاملة بشأن وضعه الصحي، الذي بدا بالغ الخطورة، وذلك بعد ظهوره عبر تقنية الفيديو "كونفرنس"، إثر مطالبات متكررة من المحامي برؤيته، لا سيما بعد إبلاغه بأنه فاقد للوعي ويخضع لأجهزة التنفس الاصطناعي.



وأكد البيان أن الادعاءات التي قدمتها نيابة الاحتلال بشأن نيته تنفيذ عملية طعن "باطلة وغير صحيحة"، مشيرًا إلى أن النيابة كانت، في حالات مشابهة، تصر على استمرار الاعتقال، ما يعني أن ريان تعرّض للقتل بدم بارد استنادًا إلى مزاعم وادعاءات زائفة.



وأضاف أن هذه الجريمة تأتي في سياق الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، في مختلف المناطق الفلسطينية، بما فيها عمليات الإعدام الميداني التي لم تتوقف، بل تصاعدت في الضفة الغربية، في ظل ممارسات المستوطنين الذين تحولوا إلى أداة رئيسية في قتل الفلسطينيين، إلى جانب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي توفر لهم الغطاء الكامل.



وأشار إلى وجود مئات الجرحى المعتقلين الذين ارتفعت أعدادهم عقب جريمة الإبادة الجماعية، حيث يواصل الاحتلال اعتقالهم واحتجازهم في ظروف قاهرة ومأساوية، ويتعرضون، كسائر الأسرى، لجرائم ممنهجة تشكل وجهًا آخر من أوجه الإبادة.



وحملت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد قصي ريان، وجددتا مطالبتهما للمؤسسات الحقوقية الدولية بإنهاء حالة العجز، ووضع حد لحالة التواطؤ إزاء استمرار النهج بحق الشعب الفلسطيني.





