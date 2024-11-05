 
الثلاثاء 2024-11-05 08:13 ص
 

وفاة جندي أميركي أُصيب في غزة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 05-11-2024 07:21 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الأميركي وفاة جندي كان في حالة حرجة بعد إصابته في مهمة غير قتالية أثناء دعم الرصيف العائم قبالة ساحل قطاع غزة.

وقال الجيش الأميركي في بيان أمس الاثنين إن الرقيب كوانداريوس ديفون ستانلي، الذي تقاعد مؤخراً من الجيش، أصيب بإصابات خطيرة في مايو/أيار الماضي أثناء دعم العمليات في البحر على الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة بهدف زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد البيان أن ستانلي قد توفي، لكنه لم يحدد متى. وأشار إلى أن الجندي المذكور كان يتلقى العلاج في مركز طبي للرعاية طويلة الأجل.

ورصيف غزة العائم هو مشروع أميركي لإيصال المساعدات لقطاع غزة جرى تنفيذه بموجب قرار من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. ويتكون من منصة في عرض البحر مخصصة لاستقبال السفن الكبيرة، ورصيف مثبت على الشاطئ، وبلغت تكلفته نحو 320 مليون دولار.

وجرى تفكيك الرصيف عدة مرات بعد تشغيله رسمياً في 17 مايو/أيار 2024 لدواعٍ معظمها يعود إلى الأحوال الجوية، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "إكمال مهمته" في يوليو/تموز الماضي، على الرغم من أن سكان القطاع الفلسطيني المحاصر يموتون جوعاً.

اضافة اعلان

 

الجزيرة

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

نعـي فـاضل الأطباء تنعى ابو حليمة والدعاس وعطية والدحادحة

صورة من موقع الحادث (وفقا لشهود عيان)

خاص بالوكيل حريق مستودعات مقابل كلية حطين والدفاع المدني يهرع إلى الموقع - صور

تعبيرية

فلسطين وفاة جندي أميركي أُصيب في غزة

تعبيرية

أسواق ومال الذهب عالمياً يستقر وسط ترقب للانتخابات الأميركية

بموجب الدستور الأميركي يعود للكونغرس في حالة تعادل ترامب وهاريس اختيار الرئيس لـ47 للولايات المتحدة (شترستوك)

عربي ودولي ماذا لو تعادلت هاريس وترامب؟

تعبيرية

طب وصحة عادة شائعة تحول القهوة إلى كارثة- احذر هذا الأمر

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الممثل الأمريكي جيمس فان دير بيك

فن ومشاهير فنان أمريكي يعلن إصابته بسرطان القولون



 


الأكثر مشاهدة