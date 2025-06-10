الثلاثاء 2025-06-10 12:12 م
 

وفاة طفلة جوعا في خان يونس

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 10-06-2025 08:58 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية لوكالة "وفا" الفلسطينية بأن طفلة توفيت بسبب الجوع والجفاف في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت المصادر إن الطفلة توفيت في مستشفى الأطفال والولادة بخان يونس، إثر سوء التغذية نتيجة المجاعة الحاصلة في قطاع المحاصر.

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وأوضحت أن آلاف الأطفال يعانون من أعراض سوء التغذية بسبب حصار الاحتلال المشدد على قطاع غزة، وإغلاقه كافة المعابر ومنعه إدخال المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والدواء وحتى الوقود، منذ 100 يوم تقريبا.


وفي تصريح سابق له، قال مدير الإغاثة الطبية في جنوب غزة بسام زقوت إن قطاع غزة أصبح مكانا للموت، ونسبة المجاعة وصلت 100%.

 

RT

 
gnews

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