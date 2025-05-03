وفاة طفلة في مدينة غزة بسبب المجاعة والجفاف

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، توفيت الطفلة جنان صالح السكافي في مستشفى الرنتيسي غرب مدينة غزة، إثر سوء التغذية نتيجة المجاعة الحاصلة في القطاع.
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