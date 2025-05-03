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وفاة طفلة في مدينة غزة بسبب المجاعة والجفاف

غزة
غزة
 
السبت، 03-05-2025 02:44 م

الوكيل الإخباري-   توفيت طفلة، السبت، بسبب المجاعة والجفاف في مدينة غزة، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى نحو 54.

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ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، توفيت الطفلة جنان صالح السكافي في مستشفى الرنتيسي غرب مدينة غزة، إثر سوء التغذية نتيجة المجاعة الحاصلة في القطاع.

 
gnews

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