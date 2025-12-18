وفاة طفل رضيع نتيجة انخفاض درجات الحرارة جنوب قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، وفاة طفل رضيع يبلغ عمره شهرا واحدا في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

اضافة اعلان