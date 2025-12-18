الخميس 2025-12-18 12:15 م

وفاة طفل رضيع نتيجة انخفاض درجات الحرارة جنوب قطاع غزة

غزة
غزة
الخميس، 18-12-2025 10:54 ص

الوكيل الإخباري-    أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، وفاة طفل رضيع يبلغ عمره شهرا واحدا في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في تصريح صحفي، إلى ارتفاع عدد الوفيات التي وصلت المستشفيات، نتيجة المنخفض الجوي والبرد الشديد في قطاع غزة إلى 13 حالة وفاة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

“الخيرية الهاشمية” تواصل تدخلاتها الإغاثية بتوزيع الخبز في غزة

أخبار محلية “الخيرية الهاشمية” تواصل تدخلاتها الإغاثية بتوزيع الخبز في غزة

اى

منوعات ساحل هرمز الإيراني يتحول إلى لون الدماء - فيديو

تزينت عمان بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب الوطني لكرة القدم، قبيل ساعات من مباراة النشامى أمام المنتخب المغربي الشقيق، التي تقام عند السابعة من مساء اليوم، على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة،

أخبار محلية عمان تتزين بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب قبيل نهائي كأس العرب

ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى

أخبار محلية ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى

22

منوعات مصرع سائح أسترالي بحادث غريب داخل مطعم في بوكيت

دشن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في محطة الزارة- ماعين بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بيير-كريستوف تشاتزيسافس وحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان

أخبار محلية المياه : مشاريع للطاقة الشمسية توفر 8 ملايين دينار سنويا

علم لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب اللبناني

ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب عالميا

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب عالميا



 






الأكثر مشاهدة