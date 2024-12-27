وفاة ممرض في مستشفى غزة الأوروبي جراء البرد القارس

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي، أنه عُثر على جثته داخل خيمته في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.
وأضافت، أن هذه الحادثة تأتي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطنون النازحون، حيث تزداد معاناة سكان غزة بسبب انخفاض درجات الحرارة ونقص وسائل التدفئة في الخيام.
بترا
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