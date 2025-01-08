 
الأربعاء 2025-01-08 10:13 ص
 

وفاة والدة الدكتور المعتقل حسام أبو صفية بسكتة قلبية

الدكتور المعتقل حسام أبو صفية
الدكتور المعتقل حسام أبو صفية
الأربعاء، 08-01-2025 09:59 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم الأربعاء، بوفاة والدة مدير مستشفى "كمال عدوان" المعتقل لدى إسرائيل حسام أبو صفية، إثر سكتة قلبية ألمت بها.اضافة اعلان


يذكر أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية في 27 ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي معلومات عن سلامته أو حالته الصحية.

وقبل اعتقال أبو صفية بيوم واحد، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى "كمال عدوان" وأضرم النار فيه وأخرجه عن الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصا كانوا بداخله، بينهم مديره الدكتور حسام أبو صفية الذي لقيت صورته وقتها بردائه الطبي، يقتاده الجنود مكبلا وسط الدمار، موجة استنكار عربية ودولية.

هذا وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه "منذ اعتقال الدكتور حسام أبو صفية لم ترد أي معلومات عن سلامته أو حالته الصحية، ونواصل دعوتنا إسرائيل للإفراج عن أبو صفية".

ويوم الاثنين الماضي، أكدت منظمة حقوقية أن الجيش الإسرائيلي، يمنع لقاء مدير مستشفى "كمال عدوان" بمحاميه، ويرفض الكشف عن مكانه.

وقالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الحقوقية الإسرائيلية في منشور عبر منصة "إكس" إن "الجيش الإسرائيلي يرفض السماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بلقاء محاميه لتقييم حالته وظروف اعتقاله".

وأضافت المنظمة أنه "رغم طلباتنا العاجلة بإرسال محام، يقول الجيش إنه ممنوع من زيارة المحامي حتى 10 يناير 2025"، وتابعت "كما يواصل الجيش الإسرائيلي حجب المعلومات حول مكان اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، على الرغم من تراجعه عن ادعائه السابق بأنه غير محتجز في إسرائيل".

ومع اشتداد الإبادة الإسرائيلية، دفع أبو صفية ثمنا شخصيا باهظا عندما فقد نجله إبراهيم في اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى في 26 أكتوبر الماضي، وفي 24 نوفمبر 2024، تعرض أبو صفية لإصابة نتيجة قصف استهدف المستشفى، لكنه رفض مغادرة مكانه وواصل علاج المرضى والجرحى.

روسيا اليوم 
 
gnews

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