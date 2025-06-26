وفد من البرلمان العربي يتوجه الجمعة في زيارة لمعبر رفح الحدودي

تأتي هذه الزيارة في إطار تحركات البرلمان العربي المستمرة لدعم القضية الفلسطينية، والوقوف ميدانيًا على حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة، جراء منع دخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء.
وسيجري وفد البرلمان العربي سلسلة من اللقاءات مع الجهات المعنية، وسيطلع على الجهود المبذولة من قبل مصر لتسهيل وصول المساعدات، وما تواجهه من تحديات، وزيارة ميدانية إلى المستشفيات لزيارة الجرحى ومصابي العدوان والاطلاع على احتياجاتهم، كما سيقوم الوفد برفع تقرير مفصل إلى البرلمان العربي يتضمن التوصيات والإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيدين العربي والدولي، لتكثيف الضغط السياسي والحقوقي من أجل رفع الحصار ووقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
ويؤكد البرلمان العربي أن هذه الزيارة تعكس التزامه الثابت بالدفاع عن القضية الفلسطينية، ومواصلة جهوده لتسليط الضوء على المأساة الإنسانية في غزة، والعمل على حشد الدعم الدولي لوقف حرب الإبادة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل برصاص الاحتلال والمستوطنين
-
لازاريني: مشروع لفصل الفلسطينيين عن فلسطين يُنفّذ على أرض الواقع
-
الدويري: مقاتل القسام استغل لحظة فارقة لكنها خطرة في كمين خان يونس
-
الاحتلال يقتحم قرية العروج جنوب بيت لحم ويعتقل أكثر من 20 فلسطينياً
-
غارات عنيفة على جباليا وخان يونس توقع شهداء وجرحى
-
5 شهداء بغارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في خان يونس
-
نتنياهو يصدر أمرا بالتدخل عسكريا لمنع نجاح عشائر غزة في تأمين المساعدات
-
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في نابلس