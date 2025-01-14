وفد من حركة الجهاد الإسلامي في قطر

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الوكيل الإخباري- أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، أن وفدا رفيع المستوى من الحركة وصل إلى الدوحة للمشاركة في التفاصيل النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. اضافة اعلان





وكانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، قد قالت إنها أجرت سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية، ووضعتهم في صورة التقدم الحاصل في المفاوضات الجارية في الدوحة.