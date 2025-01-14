وفد من حركة الجهاد الإسلامي في قطر

وكانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، قد قالت إنها أجرت سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية، ووضعتهم في صورة التقدم الحاصل في المفاوضات الجارية في الدوحة.
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