وفد من حركة حماس يتوجه اليوم إلى القاهرة

وفي وقت سابق، أكدت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي تمسكهما بشروط المقاومة لعقد أي اتفاق مع إسرائيل، بما يشمل الوقف الشامل للحرب على قطاع غزة، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبدء إعمار القطاع وإنهاء حصاره مع إبرام صفقة تبادل جادة.
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