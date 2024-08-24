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وفد من حركة حماس يتوجه اليوم إلى القاهرة

حركة المقاومة الإسلامية حماس
حركة المقاومة الإسلامية حماس
السبت، 24-08-2024 09:03 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر للجزيرة إن وفدا من حركة حماس يتوجه اليوم إلى القاهرة.اضافة اعلان


وفي وقت سابق، أكدت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي تمسكهما بشروط المقاومة لعقد أي اتفاق مع إسرائيل، بما يشمل الوقف الشامل للحرب على قطاع غزة، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبدء إعمار القطاع وإنهاء حصاره مع إبرام صفقة تبادل جادة.
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