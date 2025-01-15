الوكيل الإخباري- أعلنت قطر الأربعاء، إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس)، عقب اجتماعات في الدوحة.



وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني انه يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم الأحد التاسع عشر من كانون الثاني الجاري.



و حسب الاتفاق ستطلق حماس سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين وستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة أي خروق قد تحدث.



وأشار إلى ان فرق قطرية أميركية مصرية ستراقب وقف إطلاق النار في غزة

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من جانبه قال الرئيس الأميركي جو بايدن ان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مدتها 6 أسابيع.



وأضاف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما وهو المقترح نفسه الذي طرحته في مايو الماضي.



وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانا، حول اتفاق وقف إطلاق النَّار والعدوان على قطاع غزَّة



وقالت "اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهراً".



وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لانسحاب شبه كامل من قطاع غزة بعد اعلان الاتفاق.



وفي ذات السياق قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، “إننا ملتزمون بتقديم المساعدات لغزة خلال وقف إطلاق النار”، مشيرة إلى وضع خطة لتوسيع نطاق المساعدات وإزالة القيود على دخولها إلى غزة.



ولاقى اعلان وقف إطلاق النار في غزة بترحيب دولي واسع.



ومنذ السابع من اكتوبر عام 2023 شن الاحتلال الاسرائيلي حربه على قطاع غزة مستهدفا النساء والاطفال والمدارس التي تؤوي النازحين