وقف ثريد يطلق الحملة الإغاثية "غزة لنا فيها أخوة" لتقديم 2 مليون وجبة لأهلنا في غزة

ويدعو وقف ثريد أفرادا ومؤسسات، إلى المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية والخيرية، حيث أن كل تبرّع يُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الأسر المتضررة، كما أن هذه الحملة ليست فقط لتقديم الطعام، بل أيضاً لتعزيز روح التضامن والأمل في مجتمعنا الأردني والعالم العربي، لنقف معاً لدعم غزة في مواجهة هذه الأزمة.
عن وقف ثريد:
وقف ثريد هو وقف خيري يُسهم بمكافحة الجوع ونقص التغذية، أسس لتحقيق غاية نبيلة إطعام الناس لوجه الله سبحانه وتعالى، مع التركيز على الجودة وسلامة الطعام. يقدّم الوقف خدماته على مدار العام لضيوفه من خلال المركز الوقف الكائن في العاصمة الأردنية عمان، مما يساهم في تحسين حياتهم اليومية. هذا بالإضافة إلى الحملات الإنسانية الخاصة بغزة، حيث نفّد الوقف سابقاً حملتين ناجحتين لدعم الأهل في قطاع غزة، تمكّن من خلالهما من تقديم أكثر من 2 مليون وجبة وتوصيلها الى كافة انحاء القطاع في ظل الحصار والأوضاع الإنسانية الصعبة.
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