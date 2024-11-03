وقف ثريد يطلق الحملة الإغاثية "غزة لنا فيها أخوة" لتقديم 2 مليون وجبة لأهلنا في غزة

الوكيل الإخباري- أعلن وقف ثريد عن إطلاق حملة إغاثية كبرى تهدف إلى جمع 2 مليون وجبة لدعم الأهل المتضررين في غزة جراء العدوان الغاشم، حيث تهدف هذه الحملة إلى تزويد الأسر بالوجبات الغذائية المتكاملة التي تساهم في تحسين حياتهم اليومية وسط الظروف الصعبة التي يواجهونها، حيث يمكن للراغبين بالمساهمة التبرع بمبلغ بسيط بقيمة 1.75 دينار فقط للوجبة الواحدة، وذلك من خلال بنك صفوة الاسلامي، فرع الاستقلال، رقم الحساب: 655555/3000/001، رقم الآيبان (IBAN): J060JDIB2200006555550013000001، أو من خلال موقع الوقف الإلكتروني (Thareed.org)، أو عبر خدمة كليك (QLIQ): Thareed، حيث يتم تحويل القيمة مباشرةً ودون أي اقتطاع إلى وجبة جاهزة للأكل تصل إلى من هم في أمَس الحاجة إليها.

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ويدعو وقف ثريد أفرادا ومؤسسات، إلى المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية والخيرية، حيث أن كل تبرّع يُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الأسر المتضررة، كما أن هذه الحملة ليست فقط لتقديم الطعام، بل أيضاً لتعزيز روح التضامن والأمل في مجتمعنا الأردني والعالم العربي، لنقف معاً لدعم غزة في مواجهة هذه الأزمة.