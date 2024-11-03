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وقف ثريد يطلق الحملة الإغاثية "غزة لنا فيها أخوة" لتقديم 2 مليون وجبة لأهلنا في غزة

وقف ثريد يطلق الحملة الإغاثية "غزة لنا فيها أخوة" لتقديم 2 مليون وجبة لأهلنا في غزة
وقف ثريد يطلق الحملة الإغاثية "غزة لنا فيها أخوة" لتقديم 2 مليون وجبة لأهلنا في غزة
الأحد، 03-11-2024 04:09 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وقف ثريد عن إطلاق حملة إغاثية كبرى تهدف إلى جمع 2 مليون وجبة لدعم الأهل المتضررين في غزة جراء العدوان الغاشم، حيث تهدف هذه الحملة إلى تزويد الأسر بالوجبات الغذائية المتكاملة التي تساهم في تحسين حياتهم اليومية وسط الظروف الصعبة التي يواجهونها، حيث يمكن للراغبين بالمساهمة التبرع بمبلغ بسيط بقيمة 1.75 دينار فقط للوجبة الواحدة، وذلك من خلال بنك صفوة الاسلامي، فرع الاستقلال، رقم الحساب: 655555/3000/001، رقم الآيبان (IBAN): J060JDIB2200006555550013000001، أو من خلال موقع الوقف الإلكتروني (Thareed.org)، أو عبر خدمة كليك (QLIQ): Thareed، حيث يتم تحويل القيمة مباشرةً ودون أي اقتطاع إلى وجبة جاهزة للأكل تصل إلى من هم في أمَس الحاجة إليها.

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 ويدعو وقف ثريد أفرادا ومؤسسات، إلى المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية والخيرية، حيث أن كل تبرّع يُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الأسر المتضررة، كما أن هذه الحملة ليست فقط لتقديم الطعام، بل أيضاً لتعزيز روح التضامن والأمل في مجتمعنا الأردني والعالم العربي، لنقف معاً لدعم غزة في مواجهة هذه الأزمة.


 عن وقف ثريد:
 وقف ثريد هو وقف خيري يُسهم بمكافحة الجوع ونقص التغذية، أسس لتحقيق غاية نبيلة إطعام الناس لوجه الله سبحانه وتعالى، مع التركيز على الجودة وسلامة الطعام. يقدّم الوقف خدماته على مدار العام لضيوفه من خلال المركز الوقف الكائن في العاصمة الأردنية عمان، مما يساهم في تحسين حياتهم اليومية. هذا بالإضافة إلى الحملات الإنسانية الخاصة بغزة، حيث نفّد الوقف سابقاً حملتين ناجحتين لدعم الأهل في قطاع غزة، تمكّن من خلالهما من تقديم أكثر من 2 مليون وجبة وتوصيلها الى كافة انحاء القطاع في ظل الحصار والأوضاع الإنسانية الصعبة.

 
gnews

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