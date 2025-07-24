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وكالات أنباء عالمية: صحفيونا في غزة يعانون جراء سياسة التجويع الإسرائيلية

وكالات أنباء عالمية: صحفيونا في غزة يعانون جراء سياسة التجويع الإسرائيلية
وكالات أنباء عالمية: صحفيونا في غزة يعانون جراء سياسة التجويع الإسرائيلية
 
الخميس، 24-07-2025 07:53 م
الوكيل الإخباري- أعربت وكالات أنباء عالمية عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها صحفيوها في قطاع غزة جراء سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين.اضافة اعلان


ودعت هذه الوكالات إسرائيل إلى السماح بدخول الصحفيين قطاع غزة وخروجهم منه، ووصول المساعدات الإنسانية الكافية له.

جاء ذلك في بيان مشترك لكبرى الوكالات العالمية منها، رويترز وأسوشيتد برس وفرانس برس، وبي بي سي، بشأن وضع مراسليها في غزة.

وقال البيان الصادر اليوم الخميس: "نشعر ببالغ القلق على صحفيينا في غزة الذين أصبحوا غير قادرين على إطعام أنفسهم وأسرهم".

وأضاف: "كانوا على مدى أشهر عديدة أعين وآذان العالم على الأرض في غزة، والآن يواجهون نفس الظروف القاسية التي يغطّونها".

ودعا البيان السلطات الإسرائيلية إلى السماح بدخول الصحفيين لغزة وخروجهم منها، مشدّداً على "ضرورة إيصال إمدادات الغذاء الكافية إلى الناس هناك، بمن فيهم العاملون في مجال الإعلام".
 
 
gnews

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