وول ستريت: إسرائيل تضغط على حماس إلى حد غزو آخر لقطاع غزة

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن إسرائيل قد تغزو غزة بقوة كبيرة للسيطرة على الأرض واحتلال مناطق معينة.
وأضافت نقلا عن وسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة أن حماس تصر على فتح محادثات بشأن إنهاء الحرب وترفض مناقشة نزع السلاح.
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