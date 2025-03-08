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وول ستريت: إسرائيل تضغط على حماس إلى حد غزو آخر لقطاع غزة

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أرشيفية
 
السبت، 08-03-2025 07:31 ص

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إسرائيل رسمت مسارا لزيادة الضغط على (حركة المقاومة الإسلامية) حماس إلى حد غزو آخر لقطاع غزة.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن إسرائيل قد تغزو غزة بقوة كبيرة للسيطرة على الأرض واحتلال مناطق معينة.


وأضافت نقلا عن وسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة أن حماس تصر على فتح محادثات بشأن إنهاء الحرب وترفض مناقشة نزع السلاح.

 
 
gnews

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فلسطين وول ستريت: إسرائيل تضغط على حماس إلى حد غزو آخر لقطاع غزة



 
 



 

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