وول ستريت: إسرائيل تضغط على حماس إلى حد غزو آخر لقطاع غزة

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إسرائيل رسمت مسارا لزيادة الضغط على (حركة المقاومة الإسلامية) حماس إلى حد غزو آخر لقطاع غزة.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن إسرائيل قد تغزو غزة بقوة كبيرة للسيطرة على الأرض واحتلال مناطق معينة.