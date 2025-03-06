وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل إضافية عن محادثات أميركا وحماس

الوكيل الإخباري- افادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين ان التواصل الأولي بين المفاوض الأميركي وحماس جرى في فبراير/شباط الماضي في الدوحة.

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وأضاف ان المفاوض الأميركي بشأن الرهائن آدم بولر طلب الإفراج عن الرهائن الأميركيين.