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وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل إضافية عن محادثات أميركا وحماس

غزة
غزة
 
الخميس، 06-03-2025 12:49 ص

الوكيل الإخباري-   افادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين ان التواصل الأولي بين المفاوض الأميركي وحماس جرى في فبراير/شباط الماضي في الدوحة.

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وأضاف ان المفاوض الأميركي بشأن الرهائن آدم بولر طلب الإفراج عن الرهائن الأميركيين.


وبين ان حماس ردت في 15 فبراير/شباط بإطلاق سراح الإسرائيلي الأميركي ساغي ديكل تشين.

 
 
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