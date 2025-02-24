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ويتكوف: إعادة بناء غزة تستغرق 15 عاما

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قطاغ غزة المدمر
الإثنين، 24-02-2025 09:34 ص

الوكيل الإخباري- ترك المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الباب مفتوحا أمام إمكانية عودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة، رغم مقترحات الرئيس دونالد ترامب السابقة بشأن إعادة توطينهم.

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وقال ويتكوف لقناة سي بي إس الأميركية "أعتقد أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وقد أجرينا الكثير من المناقشات حول ذلك".


وأضاف ويتكوف "لست متأكدا من أن هناك مشكلة في عودة الناس".


وقال إن إعادة بناء قطاع غزة المدمر ستستغرق أكثر من 15 عاما، مشيرا إلى أن الافتراضات السابقة التي كانت تدور حول فترة 5 سنوات كانت مغلوطة.

 
gnews

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