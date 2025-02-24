ويتكوف: إعادة بناء غزة تستغرق 15 عاما

الوكيل الإخباري- ترك المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الباب مفتوحا أمام إمكانية عودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة، رغم مقترحات الرئيس دونالد ترامب السابقة بشأن إعادة توطينهم.

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وقال ويتكوف لقناة سي بي إس الأميركية "أعتقد أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وقد أجرينا الكثير من المناقشات حول ذلك".



وأضاف ويتكوف "لست متأكدا من أن هناك مشكلة في عودة الناس".