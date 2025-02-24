ويتكوف: إعادة بناء غزة تستغرق 15 عاما

وقال ويتكوف لقناة سي بي إس الأميركية "أعتقد أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وقد أجرينا الكثير من المناقشات حول ذلك".
وأضاف ويتكوف "لست متأكدا من أن هناك مشكلة في عودة الناس".
وقال إن إعادة بناء قطاع غزة المدمر ستستغرق أكثر من 15 عاما، مشيرا إلى أن الافتراضات السابقة التي كانت تدور حول فترة 5 سنوات كانت مغلوطة.
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