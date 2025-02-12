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ويتكوف: حماس لن تكون جزءا من السلطة في غزة

كتائب القسام
كتائب القسام
الأربعاء، 12-02-2025 07:07 م

الوكيل الإخباري-   قال مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف "على حماس الإفراج عن كل الرهائن بحلول الساعة 12 ظهر السبت".

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واضاف "اذا لم تفرج حماس عن كل الرهائن في الموعد المقرر فستكون هناك مشكلة كبيرة".


وبين ان حركة حماس لن تكون جزءا من السلطة في قطاع غزة.

 
gnews

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