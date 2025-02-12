ويتكوف: حماس لن تكون جزءا من السلطة في غزة

واضاف "اذا لم تفرج حماس عن كل الرهائن في الموعد المقرر فستكون هناك مشكلة كبيرة".
وبين ان حركة حماس لن تكون جزءا من السلطة في قطاع غزة.
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