ويتكوف: حماس لن تكون جزءا من السلطة في غزة

الوكيل الإخباري- قال مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف "على حماس الإفراج عن كل الرهائن بحلول الساعة 12 ظهر السبت".

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واضاف "اذا لم تفرج حماس عن كل الرهائن في الموعد المقرر فستكون هناك مشكلة كبيرة".