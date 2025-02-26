ويتكوف: وفد إسرائيلي في طريقه لمفاوضات المرحلة الثانية

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الوكيل الإخباري- أعلن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن وفدا إسرائيليا غادر للمشاركة في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. اضافة اعلان





وأكد استعداده للمشاركة شخصيا في هذه المفاوضات عند الاقتضاء.



وكالات

