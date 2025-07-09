ويتكوف يتحدث عن بقاء نقطة خلافية واحدة بين حماس وإسرائيل

الوكيل الإخباري- قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن المفاوضات جارية لتقريب وجهات النظر، وإن القضايا الخلافية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تم تقليصها من 4 إلى واحدة.

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