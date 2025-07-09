الأربعاء 2025-07-09 08:32 ص
 

ويتكوف يتحدث عن بقاء نقطة خلافية واحدة بين حماس وإسرائيل

ن
أرشيفية
 
الأربعاء، 09-07-2025 07:42 ص

الوكيل الإخباري- قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن المفاوضات جارية لتقريب وجهات النظر، وإن القضايا الخلافية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تم تقليصها من 4 إلى واحدة.

اضافة اعلان


وأضاف ويتكوف أنه يأمل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة بنهاية هذا الأسبوع، وقال إنهم يعملون على تقليص الخلافات في مفاوضات غزة "ومع الوقت سيتحقق ذلك"، مؤكدا أنهم يسعون إلى "سلام دائم في غزة وحل النزاع بصورة حقيقية".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ر

عربي ودولي الدفاعات الروسية: إسقاط 86 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

جانب من اللقاء

عربي ودولي اجتماع ساعة ونصف .. ماذا دار بين ترامب ونتنياهو ؟

ن

فلسطين ويتكوف يتحدث عن بقاء نقطة خلافية واحدة بين حماس وإسرائيل

حليل الإبل

طب وصحة فوائد غير متوقعة لحليب الإبل في مكافحة مرض يصيب الملايين حول العالم

ب

طب وصحة أفضل وجبة فطور لخفض الكوليسترول الضار

انفجار بركان - ارشيفية

منوعات العمالقة النائمة تستيقظ .. ذوبان الجليد يهدد العالم بثورات بركانية

نتنياهو يرشّح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام

منوعات بالحقائق.. هل يمكن لترامب الفوز بجائزة نوبل للسلام؟

الزلازل خلّفت خسائر بشرية ومادية

عربي ودولي قتيلان في سلسلة زلازل تضرب غواتيمالا



 
 





الأكثر مشاهدة