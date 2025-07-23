الأربعاء 2025-07-23 01:01 ص
 

ويتكوف يتوجه إلى المنطقة لبحث إقامة ممر للمساعدات ووقف إطلاق النار في غزة

ويتكوف يتوجه إلى المنطقة لبحث إقامة ممر للمساعدات ووقف إطلاق النار في غزة
ويتكوف يتوجه إلى المنطقة لبحث إقامة ممر للمساعدات ووقف إطلاق النار في غزة
 
الأربعاء، 23-07-2025 12:05 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت الخارجية الأميركية الثلاثاء أن المبعوث ستيف ويتكوف سيتوجّه إلى الشرق الأوسط لعقد محادثات تهدف لوضع اللمسات الأخيرة على "ممر" للمساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت الناطقة باسم الخارجية تامي بروس للصحافيين إن ويتكوف سيتوجّه إلى المنطقة "وأمله كبير بأن نطرح وقفا جديدا لإطلاق النار وممرا إنسانيا لدخول المساعدات، وهو أمر، في الواقع، وافق عليه الطرفان".

ولم تكشف بروس مزيدا من التفاصيل حول هذه الزيارة، لكنها أشارت بشكل عام إلى "منطقة غزة".

وأوضحت أنها تلقّت المعلومات في محادثة مع الوزير ماركو روبيو قبيل مؤتمرها الصحافي.

وأعلنت إسرائيل مؤخرا توسيع نطاق عملياتها في غزة.

وتفرض إسرائيل قيودا صارمة على دخول المساعدات إلى القطاع وتتّهم حركة حماس باستغلال معاناة السكان.
 
 
gnews

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