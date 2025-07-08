ويتكوف يتوقع موعدا للتوصل لاتفاق بشأن غزة

وأضاف ويتكوف "نعمل على تقليص الخلافات في مفاوضات غزة ومع الوقت يتحقق ذلك. تم تقليص القضايا الخلافية بين حماس وإسرائيل من 4 إلى واحدة".
وأكد أن الولايات المتحدة تسعى "لسلام دائم في غزة وحل النزاع بصورة حقيقية".
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