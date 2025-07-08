الثلاثاء 2025-07-08 09:29 م
 

ويتكوف يتوقع موعدا للتوصل لاتفاق بشأن غزة

ويتكوف يتوقع موعدا للتوصل لاتفاق بشأن غزة
ترامب ويتكوف
 
الثلاثاء، 08-07-2025 08:44 م
الوكيل الإخباري-   قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن المفاوضات جارية "لتقريب وجهات النظر" بين حركة حماس وإسرائيل، وأعرب عن أمله في التوصل لاتفاق بشأن غزة بنهاية الأسبوع الحالي.اضافة اعلان


وأضاف ويتكوف "نعمل على تقليص الخلافات في مفاوضات غزة ومع الوقت يتحقق ذلك. تم تقليص القضايا الخلافية بين حماس وإسرائيل من 4 إلى واحدة".

وأكد أن الولايات المتحدة تسعى "لسلام دائم في غزة وحل النزاع بصورة حقيقية".
 
 
gnews

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