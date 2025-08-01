ويتكوف يزور غزة اليوم الجمعة لتقييم وضع المساعدات الإنسانية

الوكيل الإخباري- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال إحاطة صحفية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيزور قطاع غزة اليوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس لبحث آليات تسليم المساعدات.



وأكدت ليفيت أن ويتكوف والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي سيقومان بجولة في مراكز توزيع المساعدات الحالية وسيعملان على وضع خطة لزيادة كميات الغذاء، كما سيلتقيان سكان المنطقة.



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