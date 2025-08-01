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ويتكوف يزور غزة اليوم الجمعة لتقييم وضع المساعدات الإنسانية

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 01-08-2025 12:32 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال إحاطة صحفية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيزور قطاع غزة اليوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس لبحث آليات تسليم المساعدات.

وأكدت ليفيت أن ويتكوف والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي سيقومان بجولة في مراكز توزيع المساعدات الحالية وسيعملان على وضع خطة لزيادة كميات الغذاء، كما سيلتقيان سكان المنطقة.

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وأشارت ليفيت إلى أن الوفد الأمريكي سيقدم تقريرا فوريا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته من غزة بهدف اعتماد الخطة النهائية لتوزيع الغذاء والمساعدات في المنطقة.

 
 
gnews

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