ويتكوف يعلن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- أعلن مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.





وأوضح ويتكوف أن المرحلة الثانية تتضمن إنشاء إدارة فلسطينية انتقالية، إلى جانب البدء بعملية نزع السلاح، والشروع في إعادة إعمار شاملة وكاملة لقطاع غزة، بما يسهم في إعادة الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للسكان.



وأكد توقع بلاده التزام حركة حماس الكامل بتعهداتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية احترام جميع بنود الاتفاق دون استثناء.

