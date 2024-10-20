وينيسلاند يدين الهجمات الإسرائيلية على غزة

وقال وينسلاند في بيان صحفي، "إن الكابوس في غزة يزداد حدة إذ تتكشف مشاهد مرعبة في شمال القطاع جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، والأزمة الإنسانية المتفاقمة"، مؤكدا أنه لا مكان آمن في غزة.
-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد اللواء 401 وإصابة ضابط في قطاع غزة
-
حدث أمني خطير ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
-
أندونيسيا تؤكد استمرار دعم الشعب الفلسطيني
-
84 شهيدا و158 جريحا في غزة خلال يوم
-
الوطني الفلسطيني يحذر من تصعيد الاحتلال ومستوطنيه في الأقصى
-
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف يومين
-
رغم التنسيق مع الاحتلال .. منظمة "أوكسفام" تشيع 5 من مهندسيها بغزة
-
بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في الخليل