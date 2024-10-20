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وينيسلاند يدين الهجمات الإسرائيلية على غزة

قصف على غزة
غزة
الأحد، 20-10-2024 07:48 م

الوكيل الإخباري-    دان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، اليوم الأحد، هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وقال وينسلاند في بيان صحفي، "إن الكابوس في غزة يزداد حدة إذ تتكشف مشاهد مرعبة في شمال القطاع جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، والأزمة الإنسانية المتفاقمة"، مؤكدا أنه لا مكان آمن في غزة.

 
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