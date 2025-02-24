يائير نتنياهو يلجأ للقضاء ردًا على اتهامه بضرب والده

وذكرت القناة "14" الإسرائيلية أن يائير رفع دعوى تشهير ضد لازيمي، مطالبًا بتعويض مالي قدره 300 ألف شيكل (نحو 84 ألف دولار).
وأوضحت القناة أن الدعوى جاءت على خلفية تصريح لازيمي خلال جلسة اللجنة المالية بالكنيست، يوم الأحد الماضي، بأن يائير ضرب والده نتنياهو، ولهذا السبب تم إبعاده إلى الولايات المتحدة.
وجاء في نص الدعوى أن تصريحات لازيمي تمثل "كذبًا مطلقًا"، وتهدف إلى الإضرار بسمعة يائير، معتبرًا أن هذه الادعاءات نابعة من دوافع شخصية وسياسية.
كما نقلت القناة عن محامي يائير (لم يُذكر اسمه) قوله إن الحصانة البرلمانية ليست مطلقة، ولا تحمي عضو الكنيست في حالة التشهير، خاصة عندما تكون التصريحات غير مرتبطة بعمله الرسمي.
الجزيرة
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