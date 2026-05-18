الإثنين 2026-05-18 09:37 م

ياسر عباس: سنعمل على "إعادة غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية"

الإثنين، 18-05-2026 08:43 م

الوكيل الإخباري-   أكدّ ياسر عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية الذي انتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، الاثنين، أن الحركة ستعمل على إعادة قطاع غزة "إلى حضن الشرعية الفلسطينية".

وأضاف لصحافيين خلال تلقيه التهاني بفوزه في عضوية أعلى هيئة قيادية في حركة فتح التي أنهت السبت مؤتمرها العام الثامن، "سنعمل على إعادة غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية".


وأشار إلى أن "إنجاز الوحدة الوطنية الكاملة يتطلّب الموافقة على كل شروط دخول منظمة التحرير الفلسطينية في كل بنودها: قانون واحد ودولة واحدة وسلاح شرعي واحد، والمنظمة ممثل شرعي ووحيد" للشعب الفلسطيني.

 
 


