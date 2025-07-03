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"يديعوت أحرنوت": ترامب يعتزم إعلان صفقة الأسرى خلال لقائه نتنياهو الاثنين

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
 
الخميس، 03-07-2025 11:05 م

الوكيل الإخباري-   أفاد مسؤولون إسرائيليون مساء اليوم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إعلان صفقة تبادل الأسرى خلال لقائه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين المقبل.

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وبحسب المصادر، فإن رد حركة حماس على المقترح الأميركي قد يفتح الباب أمام "محادثات مباشرة أو قريبة"، وسط توقعات بأن الضغوط التي يمارسها ترامب على قطر، الداعم الرئيسي لحماس، قد تدفع الحركة إلى القبول بالخطة – حتى وإن لم يتم الاتفاق بشكل فوري.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الصفقة "تشهد تقدما"، لكنهم يتوقعون عقبات في المفاوضات، خاصة في ما يتعلق بقائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم. وأوضحوا أن حماس "ستواصل الصراع على أسماء الأسرى أو على ما يعرف بـ(المفاتيح)، كما هو معتاد في مثل هذه المفاوضات".

في المقابل، وجه 6 أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، بينهم نواب من حزب الليكود، رسالة إلى رئيس الوزراء ووزراء الحكومة، طالبوا فيها بـ"هزيمة حماس بشكل كامل وفرض السيادة الإسرائيلية على قطاع غزة".


وحذر الموقعون من أي تسوية لا تشمل القضاء التام على حماس، معتبرين أن ذلك يمثل "خطرا وجوديا على إسرائيل"، مؤكدين أنهم "لن يوافقوا على أي حل لا يحقق نصرا حاسما"، في إشارة إلى رفضهم لفكرة التهدئة أو الحلول المرحلية.

 
 
gnews

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