"يديعوت أحرنوت": ترامب يعتزم إعلان صفقة الأسرى خلال لقائه نتنياهو الاثنين

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الصفقة "تشهد تقدما"، لكنهم يتوقعون عقبات في المفاوضات، خاصة في ما يتعلق بقائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم. وأوضحوا أن حماس "ستواصل الصراع على أسماء الأسرى أو على ما يعرف بـ(المفاتيح)، كما هو معتاد في مثل هذه المفاوضات".
في المقابل، وجه 6 أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، بينهم نواب من حزب الليكود، رسالة إلى رئيس الوزراء ووزراء الحكومة، طالبوا فيها بـ"هزيمة حماس بشكل كامل وفرض السيادة الإسرائيلية على قطاع غزة".
وحذر الموقعون من أي تسوية لا تشمل القضاء التام على حماس، معتبرين أن ذلك يمثل "خطرا وجوديا على إسرائيل"، مؤكدين أنهم "لن يوافقوا على أي حل لا يحقق نصرا حاسما"، في إشارة إلى رفضهم لفكرة التهدئة أو الحلول المرحلية.
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