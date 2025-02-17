يديعوت أحرونوت: إضراب عن الطعام لعائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة تعلن إضرابا عن الطعام لـ500 دقيقة بسبب عدم عودة أبنائها.

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