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يديعوت أحرونوت: إضراب عن الطعام لعائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 17-02-2025 09:30 ص

الوكيل الإخباري-  قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة تعلن إضرابا عن الطعام لـ500 دقيقة بسبب عدم عودة أبنائها.

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من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تشهد وقفات احتجاجية للمطالبة بإعادة الأسرى من غزة بذكرى مرور 500 يوم على الحرب.

 
gnews

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