يديعوت أحرونوت: إضراب عن الطعام لعائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تشهد وقفات احتجاجية للمطالبة بإعادة الأسرى من غزة بذكرى مرور 500 يوم على الحرب.
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