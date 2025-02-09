يديعوت أحرونوت: الجيش يبدأ بالانسحاب الكامل من محور نتساريم هذه الليلة

12:30 ص

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ بالانسحاب الكامل من محور نتساريم هذه الليلة. اضافة اعلان





وأضافت الصحيفة أن الفرقة 162 تعيد انتشارها قرب الحدود، وأوضحت أن إخلاء نتساريم يعني عدم وجود قوات إسرائيلية بشمال القطاع.



وبحسب يديعوت أحرنوت فإن محور نتساريم شكل عنصرا مهما في طموحات المستوطنين للعودة للاستيطان في شمال القطاع.