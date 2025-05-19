يديعوت أحرونوت: الحكم على 3 جنود بالسجن لرفضهم المشاركة بالحرب على غزة

07:52 م

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الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال حكمت على 3 جنود بالسجن مع وقف التنفيذ بعد رفضهم المشاركة في العملية الإسرائيلية بغزة. اضافة اعلان

