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يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيلي أنه سينسحب من لبنان خلال أيام

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال الاسرائيلي
الأحد، 16-02-2025 12:32 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية  "تقديرات الجيش الإسرائيلي أنه سينسحب من لبنان خلال أيام تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني".

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وأضاف "إسرائيل لا تزال تطالب بالسيطرة العسكرية على 5 نقاط إستراتيجية على طول الحدود مع لبنان".


وتابع "إسرائيل لا تستبعد تمديد وقف إطلاق النار مع لبنان".

 
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