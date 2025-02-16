يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيلي أنه سينسحب من لبنان خلال أيام

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية "تقديرات الجيش الإسرائيلي أنه سينسحب من لبنان خلال أيام تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني".

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وأضاف "إسرائيل لا تزال تطالب بالسيطرة العسكرية على 5 نقاط إستراتيجية على طول الحدود مع لبنان".