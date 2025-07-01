يديعوت أحرونوت تنقل سجالا من داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي عن حرب غزة

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير من أن توسيع الحرب يعرض الأسرى الإسرائيليين للخطر أثارت غضب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. اضافة اعلان





ونقلت الصحيفة عن سموتريتش أنه قال لزامير خلال اجتماع وزاري "نريد استعادة الاسرى لكن لسنا مستعدين للتخلي عن دولة بأكملها"، مشيرا إلى أهمية إنشاء منطقة جنوب نتساريم ونقل السكان من الشمال إليها.



كما رد بن غفير على زامير قائلا: "لم تكن هناك سابقة في حرب يتم فيها منع هزيمة العدو بسبب وجود أسرى"، بحسب ما نقلت يديعوت أحرونوت.



وأضاف بن غفير أن الهدف هو الحسم مع حماس ومنع وقوع آلاف الأسرى الإضافيين في المستقبل، مشيرا إلى أنه من الممكن استعادة أكبر عدد من الأسرى إذا عاد الضغط من خلال وقف المساعدات، ونشر الجيش في جميع أنحاء قطاع غزة.