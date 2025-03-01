 
السبت 2025-03-01 08:14 م
 

يديعوت أحرونوت: حماس أدركت جهوزيتها لهجوم أكتوبر منذ نهاية 2022

حماس
حماس
السبت، 01-03-2025 05:48 م
الوكيل الإخباري-    نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن معلومات استخبارية أن حركة حماس أدركت أنها جاهزة لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 85% منذ نهاية عام 2022.اضافة اعلان


وأضافت المعلومات الاستخبارية أن القسم المسؤول عن إصدار تحذيرات فاتته 10 علامات تحذيرية قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
 
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