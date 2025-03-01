يديعوت أحرونوت: حماس أدركت جهوزيتها لهجوم أكتوبر منذ نهاية 2022

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن معلومات استخبارية أن حركة حماس أدركت أنها جاهزة لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 85% منذ نهاية عام 2022. اضافة اعلان





وأضافت المعلومات الاستخبارية أن القسم المسؤول عن إصدار تحذيرات فاتته 10 علامات تحذيرية قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.