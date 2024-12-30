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يديعوت أحرونوت: حماس استعادت قدراتها بمناطقَ وسط غزة

غزة
غزة
الإثنين، 30-12-2024 11:58 م

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين غربيين ان حماس نجحت أخيرا في استعادة معظم قدراتها بالسيطرة المدنية على مناطق بقطاع غزة.

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وبينت "المناطق التي استعادت فيها حماس بعض قدراتها تقع وسط القطاع كالمواصي والنصيرات".


واشارت "حماس استعادت فجأة جزءا من قدراتها وقضت على جهات إجرامية كانت تسرق القوافل".

 
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