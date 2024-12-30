يديعوت أحرونوت: حماس استعادت قدراتها بمناطقَ وسط غزة

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين غربيين ان حماس نجحت أخيرا في استعادة معظم قدراتها بالسيطرة المدنية على مناطق بقطاع غزة.

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وبينت "المناطق التي استعادت فيها حماس بعض قدراتها تقع وسط القطاع كالمواصي والنصيرات".