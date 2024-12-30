يديعوت أحرونوت: حماس استعادت قدراتها بمناطقَ وسط غزة

وبينت "المناطق التي استعادت فيها حماس بعض قدراتها تقع وسط القطاع كالمواصي والنصيرات".
واشارت "حماس استعادت فجأة جزءا من قدراتها وقضت على جهات إجرامية كانت تسرق القوافل".
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