"يسرائيل هيوم": قرار احتلال غزة بات قريبا

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن وزراء بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) يقدرون أن صدور قرار باحتلال قطاع غزة أصبح قريبا.



وأرجعت الصحيفة ذلك إلى ما ادعت أنه "ابتعاد التوصل إلى اتفاق بين حماس وتل أبيب" رغم محاولة إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى مسبقا.

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وحسب رأيهم، فإن "تصلب مواقف حماس يقرب خطة الحرب الشاملة على القطاع.



جدير بالذكر أنه لم تصدر أي إفادة إسرائيلية رسمية في هذا الشأن.