"يسرائيل هيوم": قرار احتلال غزة بات قريبا

وأرجعت الصحيفة ذلك إلى ما ادعت أنه "ابتعاد التوصل إلى اتفاق بين حماس وتل أبيب" رغم محاولة إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى مسبقا.
وحسب رأيهم، فإن "تصلب مواقف حماس يقرب خطة الحرب الشاملة على القطاع.
جدير بالذكر أنه لم تصدر أي إفادة إسرائيلية رسمية في هذا الشأن.
-
أخبار متعلقة
-
إيران ترد على ادعاء ترامب حول تدخل طهران في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
-
بيان للسلطة الفلسطينية بعد نداء السيسي لوقف حرب غزة
-
منظمتان إسرائيليتان: الدولة العبرية ترتكب "إبادة جماعية" في غزة
-
لازاريني: غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة
-
لبيد: العالم بأسره سينبذ إسرائيل إذا لم توقِف الحرب
-
صحيفة عبرية: نتنياهو يقود حكومة من الفاسدين
-
الاتحاد الأوروبي يقترح فرض قيود على إسرائيل بسبب غزة
-
السيسي يوجه "نداء خاصًا" لترامب لإنهاء الحرب على غزة